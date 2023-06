Polizei Düren

POL-DN: Auseinandersetzung auf dem Handwerkermarkt in Jülich - Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen

Jülich (ots)

Am Samstag, den 03. Juni 2023, kam es auf dem Handwerkermarkt in Jülich zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Ehepaar und einem Mann, der in einer größeren Personengruppe unterwegs war. Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen für den Vorfall.

Gegen 13:00 Uhr war das Paar auf der Jülicher Kölnstraße unterwegs, um über den Handwerkermarkt zu bummeln, als ein Rollstuhlfahrer der Frau zuerst in die Ferse und dann, den Angaben der Anzeigenden folgend, einfach weiterfuhr. Auf den Vorfall angesprochen reagierte der Fremde unhöflich. Eine Begleitperson trat dann auf den Ehemann zu und schubste ihn unvermittelt, so dass dieser gegen einen aufgestellten Tisch stieß und zu Boden stürzte. Der Mann im Rollstuhl und seine insgesamt fünf Begleiter entfernten sich nach dem Vorfall zügig in Richtung Schloßstraße. Der Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 50-60 Jahre alt - ca. 180 cm groß - kräftige Körperstatur - bekleidet mit einem neongrünen T-Shirt

Zudem konnte der Rollstuhlfahrer wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 30-40 Jahre alt - mitteleuropäisches Erscheinungsbild - bekleidet mit einem neongrünen T-Shirt - bekleidet mit einer dunklen Kappe

Die Polizei sucht nun nach weiteren Marktbesucherinnen und -besuchern, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können. Mögliche Zeuginnen und Zeugen können sich innerhalb der gängigen Bürozeiten unter der 02421 949-5232an die zuständige Sachbearbeiterin wenden. Außerhalb der Bürozeiten nimmt die Dürener Leitstelle der Polizei Hinweise unter 02421 949-6425 entgegen.

