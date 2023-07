Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgängerin angefahren und schwer verletzt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Eine 48 Jahre alte Frau ist am Mittwochnachmittag (19.07.2023) bei einem Verkehrsunfall in der Wilhelmstraße schwer verletzt worden. Ein 26 Jahre alter Autofahrer war gegen 16.45 Uhr mit seinem Mercedes Vito in der Brunnenstraße Richtung Rosensteinbrücke unterwegs und bog nach links in die Wilhelmstraße ab. Dabei stieß er mit der 48-Jährigen zusammen, die auf einem Fußgängerüberweg die Straße überquerte. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, versorgten die Frau und brachten sie in ein Krankenhaus. Die Polizisten beschlagnahmen den Führerschein des 26-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell