POL-S: Rabiate Fahrweise - Zeugen und Geschädigte gesucht

Ein Smart-Fahrer soll am Mittwochvormittag (19.07.2023) durch seine rücksichtslose Fahrweise in der Neuen Weinsteige aufgefallen sein. Eine 53 Jahre alte Rollerfahrerin war gegen 07.30 Uhr auf der linken Fahrspur in der Neuen Weinsteige in stadteinwärtiger Richtung unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 151 soll sie der Smart-Fahrer sehr dicht links überholt haben und dabei auch auf die Gegenfahrspur gekommen sein, sodass andere Verkehrsteilnehmer möglicherweise gefährdet wurden. Am Steuer des weißen Smart mit Esslinger Kennzeichen soll ein Mann gesessen haben. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903400 an das Polizeirevier 4 zu wenden.

