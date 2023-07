Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Handyraub - Tatverdächtiger geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Mittwoch (19.07.2023) einen 28 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, zusammen mit einem flüchtigen mutmaßlichen Komplizen die Umhängetasche eines 20 Jahre alten Mannes geraubt zu haben. Der 20-Jährige traf gegen 00.25 Uhr auf dem Kleinen Schlossplatz, im Bereich der Freitreppe, auf den 28-Jährigen und den unbekannten Mann. Im Verlauf eines Gesprächs kam es zum Streit, bei dem der Unbekannte den 20-Jährigen geschlagen haben soll, während der 28-Jährige ihn festgehalten hat. Anschließend soll der Unbekannte die Umhängetasche, in dem sich ein Mobiltelefon und eine Geldbörse befanden, geraubt haben. Während der 28-Jährige am Tatort blieb und von den alarmierten Polizeibeamten vorläufig festgenommen wurde, flüchtete der Unbekannte mit der Beute in Richtung Calwerstraße. Eine Fahndung blieb ohne Erfolg. Das Opfer gab lediglich an, dass der Täter etwa 20 Jahre alt sein soll. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

