Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnhäuser eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Mittwoch (19.07.2023) offenbar über offen stehende oder gekippte Fenster in Wohnhäuser an der Haußmannstraße, der Hornbergstraße und der Friedenaustraße eingestiegen. Eine Anwohnerin bemerkte gegen 03.00 Uhr drei Männer, die offenbar über ein Fenster in ein Wohnhaus an der Friedenaustraße einsteigen wollten. Als sie die Männer ansprach, flüchteten sie. Alle drei hatten eine dunkle Hautfarbe. Einer war dunkel gekleidet und hatte einen Bart. Ein weiterer trug eine blaue Sporthose, ein weißes Tanktop und hatte ebenfalls einen Bart. Der dritte war bekleidet mit einer hellen Jeanshose und einem schwarzen T-Shirt sowie weißen Turnschuhen. Die Beamten entdeckten im weiteren Verlauf zwei offenstehende Fenster zweier Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus an der Haußmannstraße. Ersten Ermittlungen zufolge hatten Einbrecher die mutmaßlich gekippten Fenster geöffnet und aus einer der beiden Wohnungen über 600 Euro Bargeld erbeutet. Kurz darauf meldete ein Zeuge einen Einbruch an der Hornbergstraße. Auch hier wurde Bargeld in Höhe von rund 150 Euro gestohlen, nachdem die Unbekannten zuvor ein Fenster geöffnet hatten. Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell