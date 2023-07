POL-S: Fünf Fahrzeuge bei Auffahrunfall beteiligt

Stuttgart-Ost (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Mittwoch (19.07.2023) offenbar über offen stehende oder gekippte Fenster in Wohnhäuser an der Haußmannstraße, der Hornbergstraße und der Friedenaustraße eingestiegen. Eine Anwohnerin bemerkte gegen 03.00 Uhr drei Männer, die offenbar über ein Fenster in ein Wohnhaus an der Friedenaustraße einsteigen wollten. Als sie die Männer ansprach, flüchteten ...

