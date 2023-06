Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Wetter an der Ruhr (ots)

Am 09.06.2023, gegen 11:20 Uhr, befuhr ein 42 jähriger Essener mit seinem Pkw die Straße An der Kohlenbahn. In Höhe der Zufahrt zur Autobahn übersah er einen verkehrsbedingt wartenden 71 jährigen Hagener mit seinem Krad, und fuhr auf diesen auf. Der 71 Jährige kam zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2200 Euro.

