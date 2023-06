Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal/Herdecke: Bekämpfung der Hauptunfallursache Geschwindigkeit- Verkehrsdienst misst deutlich zu schnelle Kradfahrer

Ennepetal/Herdecke (ots)

Am Donnerstag, den 08.06.2023 führte der Verkehrsdienst der Polizei EN im Tagesverlauf Geschwindigkeitsmessungen in Ennepetal und Herdecke zur Bekämpfung der Hauptunfallursache Geschwindigkeit bei Krafträdern durch. Es erfolgte das Einrichten von verdeckten Geschwindigkeitsmessposten u. a. in Ennepetal auf der B 483 und in Herdecke auf der Gederner Straße.

Der Tageshöchstwert wurde bei einem 30-jährigen Duisburger mit einem Kraftrad Honda festgestellt. Dieser befuhr die B 483 in Ennepetal in Fahrtrichtung Radevormwald bei erlaubten 70 km/h mit 134 km/h. Abzüglich Toleranz erwartet den Fahrzeugführer nun ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro (zuzüglich Verwaltungsgebühr), 2 Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

Erwähnenswert sind ebenfalls zwei weitere Geschwindigkeitsmessungen betreffend eines 40-jährigen Schwelmers. An gleicher Messstelle (B 483) wurde dieser Kradfahrer mit seinem Krad Kawasaki in Fahrtrichtung Radevormwald zunächst mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 15 km/h gemessen.

Im weiteren Verlauf befuhr dieser dann die Gederner Straße in Herdecke in Fahrtrichtung Witten bei erlaubten 70 km/h mit 101 km/h.

Den Betroffenen erwartet für den ersten Verstoß ein Verwarngeld in Höhe von 40 Euro. Für den zweiten Verstoß wird gegen den Betroffenen ein Bußgeldverfahren eingeleitet, welches 150 Euro (zuzüglich Verwaltungsgebühr) und einen Punkt in Flensburg mit sich bringt.

