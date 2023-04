POL-HWI: Polizeieinsatz in Wismar - Verdacht der Körperverletzung und Bedrohung Polizei warnt vor Selbstjustiz

Insel Poel (ots) - Nach dem Diebstahl eines BMW X2 in Gollwitz am zurückliegenden Wochenende hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Der weiße BMW, der zum Zeitpunkt des Diebstahls das amtliche Kennzeichen H-MD 930 trug, wurde am Freitagabend gegen 21:10 Uhr auf dem Parkplatz des Inselhotels abgestellt. Am Sonntagvormittag, gegen 10:30 Uhr, habe die Besitzerin feststellen müssen, dass ihr PKW durch ...

mehr