Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen

Hattingen (ots)

Am 09.06.2023, gegen 11:40 Uhr, befuhr ein 24 jähriger Dortmunder mit seinem Pkw die Burgaltendorfer Straße in Fahrtrichtung Essen. Im Einmündungsbereich der Essener Straße wollte er nach links abbiegen und übersah den Pkw eines 53 jährigen Hattingers. Dabei wurden der 53 Jährige und seine 17 jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro.

