Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Geschädigte einer Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Brome (ots)

Am vergangenen Montagnachmittag kam es in Brome zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch einen 50-jährigen Autofahrer. Der Mann befuhr mit seinem blaufarbigen Skoda Roomster gegen 16:35 Uhr die Bahnhofstraße in Richtung Ortsmitte. An der Kreuzung der Bahnhofstraße und der B 244 fuhr er an mehreren wartenden Fahrzeugen, die bei Rotlicht an der dortigen Lichtzeichenanlage hielten, unter der Nutzung der Linksabbiegespur vorbei und bog schließlich nach rechts auf die Bundesstraße in Richtung Wolfsburg ab.

Dabei gefährdete er eine Fußgängerin, die gerade die Fahrbahn überquerte und einen bei Grünlicht aus Altendorf in Richtung Wolfsburg fahrenden Fahrer eines blaufarbigen VW Polo, der nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern konnte.

Diese beiden gefährdeten Personen, die Fußgängerin und den Fahrer des VW Polo sucht die Polizei Brome als Geschädigte. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05833 95550-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell