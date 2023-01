PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++Auto rast durch Vorgärten+++Belästigung in Therme+++Körperverletzung mit Reinigungsmitteln+++Schuss mit Schreckschusswaffe+++Senior verursacht mehrere Unfälle+++Einbruch in Netto-Markt+++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Auto rast durch Vorgärten - Verkehrsunfall mit hohem Sach- und Personenschaden Freitag, 06.01.2023, 10:29 Uhr Ober-Erlenbach, Am Kirschgarten

Eine 44-jährige Autofahrerin aus Frankfurt verursachte am Freitagvormittag einen Verkehrsunfall bei dem sie selbst und ihr 14-jähriger Beifahrer leicht verletzt wurden. Die Frau befuhr die Vilbeler Straße aus Richtung L 3205 kommend in Richtung Kappesgasse. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr durch einige Vorgärten der dortigen Reihenhäuser und stieß letztendlich gegen eine Hauswand. Die beiden Insassen wurden vor Ort durch Rettungskräfte behandelt. Der Sachschaden wird auf ca. 114.000,- EUR geschätzt. Bei der Verursacherin besteht der Verdacht unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden zu haben.

Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden Samstag, 07.01.2023, 04:41 Uhr Bad Homburg, Heuchelheimer Straße

Eine 22-jährige Autofahrerin kam am frühen Samstagmorgen in der Heuchelheimer Straße in Bad Homburg mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem dort geparkten Pkw zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser Pkw nach vorne geschleudert und beschädigte durch den Dominoeffekt noch zwei weitere davor geparkte Autos. Statt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern flüchtete die junge Frau mit ihrem stark beschädigten Pkw von der Unfallstelle und parkte einige Straßen weiter. Von dort begab sie sich, zusammen mit ihrem 21-jährigen Beifahrer und zwei Hunden, fußläufig an ihre Wohnanschrift, wo sie später durch die Polizei angetroffen wurde. Bei der Fahrerin wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein wurde sichergestellt. Der Sachschaden wird auf ca. 40.000,- EUR geschätzt.

Sexuelle Belästigung in Taunus-Therme Bad Homburg Samstag, 07.01.2023, 14:30 Uhr Bad Homburg, Seedammweg

Am Samstagmittag kam es im FKK-Bereich der Taunus-Therme Bad Homburg zu einer sexuellen Belästigung einer 30-jährigen Frau. Sie saß in einem Whirlpool als ein 51-jähriger Mann sie zunächst am Oberschenkel und später im Intimbereich berührte. Die Frau machte deutlich, dass sie das nicht wollte, verließ den Whirlpool und verständigte die Polizei. Der Mann konnte durch eine Streife angetroffen werden. Er wurde zur erkennungsdienstlichen Behandlung mit auf die Dienststelle genommen und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Er streitet die Tat ab.

Fahrlässige Körperverletzung

Freitag, 06.01.2023 zwischen 10:00 Uhr u. 19:15 Uhr Glashütten, Limburger Straße

Zwei angebliche Gebäudereiniger überredeten die Vermieterin eines Mehrfamilienhauses, die Hausfassade zu reinigen. Dabei wurde eine nach chlor riechende Substanz genutzt, welche bei Anwohnern juckende Augen und Atembeschwerden verursachte. Eine Person wurde als ca. 50 Jahre, männlich, ca. 175cm, osteuropäischer Akzent beschrieben. Die Person hätte sich als Chef ausgegeben. Die Begleitung wurde folgendermaßen beschrieben: ca. 30 Jahre, ca. 170cm, italienischer Akzent. Sie seien mit einem Westerwälder Kennzeichen (WW) angereist. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer 06174 / 9266-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Gefährliche Körperverletzung mit Schreckschusswaffe Freitag, 06.01.2023, 17:39 Uhr Oberursel, Adenauerallee

Am frühen Freitagabend kam es in der Adenauerallee in Oberursel zu einem Streit zwischen zwei Jugendlichen und einer bisher unbekannten männlichen Person. Im Verlauf dessen habe der Unbekannte mit einer Schreckschusswaffe in Richtung des eine der Jugendlichen geschossen und sei dann in Richtung Innenstadt Oberursel geflüchtet. Der 17-jährige wurde hierbei leichtverletzt. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 17-18 Jahre - etwa 160 cm - dunkle Hautfarbe - minimaler Bartwuchs - trug eine Mütze oder Kapuze - dunkles Sweatshirt - dunkle Jogginghose

Hinweise aus der Bevölkerung bitte an die regionale Kriminalinspektion der Polizeidirektion Hochtaunus unter der 06172/120-0.

Verkehrsunfallfluchten / Straßenverkehrsgefährdung durch Senior Samstag, 07.01.2023, zwischen 13:50 Uhr u. 14:20 Uhr Oberursel, Zimmersmühlenweg

Ein 87-jähriger Kronberger Autofahrer steht im Verdacht zwischen 13:50 Uhr und 14:20 Uhr im Zimmersmühlenweg in Oberursel, sowie in Kronberg-Oberhöchstadt mehrere Verkehrsunfälle verursacht zu haben. Die Hauptunfälle sollen auf den Parkplätzen der Verbrauchermärkte (Lidl und Aldi) im Zimmersmühlenweg in Oberursel stattgefunden haben. Dort habe er eine Schutzplanke im Ausfahrtbereich und den Außenspiegel eines geparkten Pkw erwischt haben. Die Mitteilung über die Geschehnisse kam von der Ehefrau des Mannes die bei der Fahrt zugegen war. Weitere Unfallstellen könnten vorhanden sein. Hinweise diesbezüglich nimmt die Polizeistation Oberursel, unter der Telefonnummer 06171/6240-0 entgegen. Der Mann nutzte einen grauen Audi A3. Er musste im Anschluss der Fahrt medizinisch behandelt werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet und der Führerschein des Seniors wurde eingezogen. Der Gesamtschaden steht noch nicht fest.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Freitag, der 06.01.2023, 20:16 Uhr Neu-Anspach, Adolf-Reichwein-Straße / Theodor-Heuss-Straße

Am Freitagabend befuhr eine 19-jährige Fahrerin in Neu-Anspach die Adolf-Reichwein-Straße vom Feldberg-Center kommend in Richtung der Theodor-Heuss-Straße. In Höhe der Ampelanlage im Einmündungsbereich Adolf-Reichwein-Straße / Theodor-Heuss-Straße bog die Fahrerin mit ihrem Pkw nach links ab, ohne den ihr entgegenkommenden Pkw eines 68-jährigen Fahrzeugführers passieren zu lassen. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich, wurden sowohl die 15-jährige Beifahrerin im Fahrzeug der 19-Jährigen, als auch der 68-jährige Fahrzeugführer und seine 61-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 12.000,- Euro.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Samstag, der 07.01.2023, 18:03 Uhr Schmitten, Siegfriedstraße

Am Samstagabend befuhr ein 78-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Siegfriedstraße in Schmitten. Am Fahrbahnrand befand sich eine 32-jährige, stark alkoholisierte Fußgängerin, welche in der Absicht zu Trampen plötzlich auf die Fahrbahn trat und ihren Arm zur Fahrbahnmitte streckte. Der Fahrzeugführer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und erfasste den Arm der Fußgängerin, die infolgedessen stürzte und sich schwer am Kopf verletzte. Die verletzte Fußgängerin wurde in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 500,- Euro.

Einbruch in Netto-Filiale

Samstag, 07.01.2023, 03:11 Uhr Weilrod, Talaue 1

Einer oder mehrere unbekannte Täter drangen gewaltsam in die Netto-Filiale in Riedelbach ein und entwendeten dort eine größere Menge Zigaretten aus dem dortigen Warenbestand. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000,- Euro. Hinweise an die Polizeistation Bad Homburg vor der Höhe unter 06172/120-0.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell