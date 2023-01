POL-HG: Junger Mann stützt von Klippen und verletzt sich schwer +++ Zeugin stört Dieb +++ Reifen von Pkw zerstochen +++ Jugendliche Sprayer zugange

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Junger Mann stützt von Klippen und verletzt sich schwer, Usingen, Eschbacher Klippen, Donnerstag, 05.01.2023, 02:45 Uhr

(fh)Am frühen Donnerstagmorgen ist ein junger Mann in Usingen von den Eschbacher Klippen gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Gegen 02:45 Uhr traf eine sechsköpfige Personengruppe, bestehend aus Jugendlichen im Alter von 16 bis 19, auf dem Weg zu den Klippen auf einen 23-jährigen Usinger. Zusammen habe man sich anschließend im Bereich der Felsen aufgehalten. Dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge sei es zwischen einem 19-Jährigen und dem Usinger zu einem verbalen Disput gekommen. Hierauf soll der 23-Jährige aufgestanden sein, in der Folge das Gleichgewicht verloren haben und mehrere Meter in die Tiefe gestürzt sein. Der Usinger musste mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

2. Zeugin stört Dieb, Oberursel, Weißkirchen, In der Au, Donnerstag, 05.01.2023, 02:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag hat eine aufmerksame Zeugin in Weißkirchen einen Dieb gestört und vertrieben. Gegen 02:30 Uhr konnte die Oberurselerin in der Straße "In der Au" einen jungen Mann beobachten, der just in diesem Moment einen Mini Cooper geöffnet und den Innenraum durchsucht hatte. Beim Anblick der Zeugin trat der Dieb ohne an Beute gelangt zu sein die Flucht an. Der Dieb soll etwa 17 bis 19 Jahre alt und von schlanker Statur gewesen sein. Er habe einen schwarzen Kapuzenpullover und eine helle Hose getragen.

3. Reifen von Pkw zerstochen, Bad Homburg v. d. Höhe, Am Heuchelbach Dienstag, 03.01.2023, 22:30 Uhr bis Mittwoch, 04.01.2023, 16:45 Uhr

(my)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es auf dem Parkplatz "Am Heuchelbach" in Bad Homburg zu einer Sachbeschädigung an einem weißen Mercedes AMG. Die unbekannten Täter hatten alle vier Autoreifen auf bislang unbekannte Art und Weise zerstochen und so dafür gesorgt, dass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Nach der Sachbeschädigung suchten die Unbekannten das Weite.

4. Jugendliche Sprayer zugange, Oberursel (Taunus), Parkhaus am Rathausplatz, Sonntag, 01.01.2023, 19:15 Uhr

(jg)Am Sonntagabend hinterließen mehrere junge Sprayer in einem Parkhaus am Rathausplatz in Oberursel mehrere Graffitis.

Ersten Ermittlungen zufolge begaben sich fünf Jugendliche gegen 19:15 Uhr in das besagte Parkhaus in Oberursel, sprühten dort in einem Treppenhaus mittels Farbspraydosen mehrere Wände des Parkhauses voll und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Die erforderlichen Reinigungsarbeiten werden mit rund 1.000 Euro angegeben. Alle fünf seien durchweg dunkel gekleidet gewesen. Einer habe eine Brille getragen. Ein weiterer Jugendlicher soll ein hellblaues Oberteil getragen haben. Außerdem soll einer mit einer weißen Sporthose bekleidet gewesen sein.

