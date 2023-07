Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: E-Scooter gestohlen - zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (19.07.2023) zwei Tatverdächtige im Alter von 16 und 20 Jahren vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, einen E-Scooter in der Thouretstraße Ecke Stephanstraße gestohlen zu haben. Ein Zeuge beobachtete gegen 07.25 Uhr, wie zwei zunächst unbekannte Täter einen mit einem Schloss an einem Fahrradständer gesicherten schwarzen E-Scooter stahlen. Anschließend fuhren die beiden damit in Richtung Königstraße davon. Eine Fahndung verlief zunächst ohne Ergebnis. Am Vormittag teilte dann ein weiterer Zeuge der Polizei mit, dass er die beiden jungen Männer dabei beobachtet hätte, wie sie mit einem mutmaßlich gestohlenen schwarzen E-Scooter in eine Stuttgarter Jugendschutzeinrichtung zurückkehrten. Polizeibeamte nahmen die beiden 16- und 20-jährigen Tatverdächtigen kurz darauf vorläufig fest und stellten den gestohlenen E-Scooter sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie die beiden wieder auf freien Fuß.

