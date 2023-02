Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Folgemeldung zum Brand + Schaden am Audi + Unfall zwischen Fahrradfahrern

Marburg-Biedenkopf (ots)

Dautphetal: Folgemeldung zum Brand

Wie bereits berichtet, geriet am Montag, 6. Februar, eine Lagerhalle in Brand (Erstmeldung dazu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43648/5434267 ). Die Löscharbeiten dauern weiter an, weshalb das Betreten des Brandorts durch die Ermittler weiterhin nicht möglich ist. Dadurch sind auch nach wie vor keine näheren Auskünfte zur Brandentstehung oder Schadenshöhe möglich.

Marburg: Schaden am Audi

Ein etwa 500 Euro hoher Schaden an einem geparkten Audi ist vermutlich die Folge von Tritten gegen den schwarzen A6. Der Heckschaden entstand zwischen Samstag, 4. Februar, 19 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, in der Brüder-Grimm-Straße. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Unfall zwischen Fahrradfahrern

Eine 28-jährige Radfahrerin aus Marburg erlitt am Montag, 6. Februar, leichte Verletzungen, als ein unbekannter Radfahrer an ihr vorbeifuhr. Sie selbst war gegen 8.05 Uhr zum Passieren der Ludwig-Schüler-Brücke, zwischen Krummbogen und Uferstraße, vom Fahrrad abgestiegen. Der entgegenkommende Radler touchierte am Vorbeifahren ihr Bein, setzte seine Fahrt anschließend aber fort. Der Mann im Alter von Mitte bis Ende 30 hatte einen 3-Tage-Bart, trug dunkle Kleidung und eine dunkle Mütze und war mit einem dunklen Trekkingrad unterwegs. Es entstand kein Schaden am Fahrrad der Marburgerin. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

