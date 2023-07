Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher erbeuten Winterjacken und Schmuck - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch (19.07.2023) in die Räume einer Wohngemeinschaft an der Mittelstraße eingebrochen und haben unter anderem fünf Winterjacken, eine Uhr und Schmuck erbeutet. Die Täter gelangten zwischen 10.00 Uhr und 18.00 Uhr auf unbekannte Weise in das Gebäude und hebelten dort die Tür zu den Räumen der Wohngemeinschaft auf. Sie durchwühlten Schubladen sowie Schränke und flüchteten mit der Beute im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell