POL-LB: Winnenden: Verkehrsgefährdung - Zeugenaufruf durch das Polizeipräsidium Aalen

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Winnenden: Verkehrsgefährdung - Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

Bitte beachten Sie auch die Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Aalen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/5559529

Winnenden: Verkehrsgefährdung

Am Sonntagnachmittag gegen 14:45 Uhr befuhr eine 70-jährige Frau mit ihrem grauen Opel die L1127 von Affalterbach in Richtung Winnenden. Hierbei kam sie mehrfach auf die Gegenfahrbahn, sodass entgegenkommende Verkehrsteilnehmer stark abbremsen oder ausweichen mussten um einen Unfall zu verhindern. Als die 70-Jährige im Anschluss auf die B14 in Richtung Waiblingen fuhr, kam es dort zu ähnlichen Fahrauffälligkeiten. Die Verkehrsteilnehmerin konnte durch die Polizei angehalten und kontrolliert werden. Hierbei konnten keine weiteren Auffälligkeiten festgestellt werden. Das Polizeirevier Waiblingen bittet nun unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise, insbesondere von gefährdeten Fahrzeugführern.

