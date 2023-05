Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diekholzen - Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverstoß verursacht Verkehrsbehinderungen

Hildesheim

DIEKHOLZEN (lin) - Am 02.05.2023 kam es gegen 16:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich L460/ L485 in Diekholzen. Ein 39- Jähriger Bad Salzdetfurther befuhr mit seinem Seat Ibiza die L460 aus Richtung Hildesheimer Wald. Im Einmündungsbereich zur L485 ist er nach links in Richtung Hildesheim abgebogen und hat dabei den von links kommenden und bevorrechtigten 36- Jährigen Alfelder in einem VW Golf übersehen. Es kam in Folge dessen zu einem Verkehrsunfall. Beide Beteiligten sind vorsorglich mit hinzugezogenen Rettungskräften in umliegende Krankenhäuser verbracht worden. Die freiwilliger Feuerwehr Diekholzen hat auslaufende Betriebsflüssigkeiten aufgenommen und die Unfallstelle in Zusammenarbeit mit der Polizei abgesperrt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der beteiligten und nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen von ca. 16:00 bis 17:45 Uhr. Zum Verletzungsgrad der Unfallbeteiligten kann bis zum Abschluss der Unfallaufnahme keine Aussage getroffen werden. Der Gesamtschaden der beteiligten Pkw beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf ca. 20.000 EUR.

