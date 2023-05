Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Raub am Bahnhof Bad Salzdetfurth - Zeugin gesucht

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (hue) - Am Nachmittag des heutigen Tages kam es am Bahnhof in Bad Salzdetfurth zu einem versuchten Raubdelikt. Nach dem Einschreiten einer Zeugin konnte sich das Opfer in Sicherheit bringen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand erreichte das 23-jährige Opfer gegen 14:53 Uhr mit der Bahn den hiesigen Bahnhof, wo der 50-jährige Täter offensichtlich schon wartete. Nachdem dieser mit dem Opfer ein Streitgespräch angefangen habe, griff der 50-jährige das Opfer an und versuchte, dessen Halskette zu entreißen.

Eine der Polizei bisher namentlich nicht bekannte Zeugin schritt ein und gab an, die Polizei zu informieren. Nach einem kurzen Wortgefecht zwischen Täter und Opfer flüchtete der 23-jährige nach Hause, von wo aus er selbst die Polizei informierte.

Die Polizei bittet nunmehr die genannte Zeugin, sowie eventuell andere vorhandene Zeugen, sich mit dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell