POL-LB: Korrektur zu Pressemeldung vom 15.07.2023 um 18:54 Uhr: L 1144 K 1692 Remseck am Neckar: Schwer verletzter Motorradfahrer nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots) - Am Samstag gegen 18 Uhr fuhr eine 23 Jahre alte Frau mit ihrem Opel die Leonberger Straße in Gerlingen in Richtung Leonberg. An der Einmündung zur Hermann-Dreher-Straße hielt sie kurz an, um dann nach links auf die Hermann-Dreher-Straße abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah sie den entgegenkommenden Fahrer eines Vespa-Rollers und stieß mit ...

mehr