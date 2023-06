POL-PDNR: 1. Pressemeldung der PI Altenkirchen vom 09.06.2023 2. Mehren - Falsche Polizeibeamte

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Pressemeldung der PI Altenkirchen vom 09.06.2023 - Mehren - Falsche Polizeibeamte

Mehren

In Mehren kam es am 07.06.2023 zu einem Anruf durch falsche Polizeibeamte. Diese gaben sich als Kriminalbeamte der Polizei Altenkirchen aus, erkundigten sich nach den Vermögensverhältnissen und forderten die Herausgabe von persönlichen Wertgegenständen. Die Polizei Altenkirchen weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es durch Polizeibeamte niemals zu einer Aufforderung zur Herausgabe persönlicher Wertgegenstände kommt. Weiterhin ergeht der Hinweis in einem solchen Fall umgehend das Telefonat zu beenden und über den Notruf die Polizei zu verständigen.

