Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: 1. Pressemeldung der PI Altenkirchen vom 09.06.2023 2. Altenkirchen B 8 - Sachbeschädigung

Altenkirchen (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 18.05.2023 (Vatertag) und dem 19.05.2023 kam es in der Kölner Straße in Altenkirchen im Bereich des Mc Donalds zu einer Sachbeschädigung an mehreren Verkehrsschildern. Wer kann Hinweise zu der unbekannten Täterschaft geben?

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell