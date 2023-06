Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: 1. Pressemeldung der PI Altenkirchen vom 09.06.2023 2. Hamm - Diebstahl aus Kfz

Hamm/Sieg (ots)

In dem Zeitraum vom 06.06.2023 auf den 07.06.2023 entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem in der Hermann-Löns Straße parkenden, unverschlossenen Pkw, eine Geldbörse. Die Polizei Altenkirchen rät in diesem Zusammenhang, abgestellte Fahrzeuge immer ordnungsgemäß zu verschließen und Wertgegenstände nicht im Fahrzeuginneren zu belassen. Sachdienliche Hinweise zum geschilderten Fall sind an die Polizeiinspektion Altenkirchen zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell