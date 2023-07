Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Roller-Sozius

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 18 Uhr fuhr eine 23 Jahre alte Frau mit ihrem Opel die Leonberger Straße in Gerlingen in Richtung Leonberg. An der Einmündung zur Hermann-Dreher-Straße hielt sie kurz an, um dann nach links auf die Hermann-Dreher-Straße abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah sie den entgegenkommenden Fahrer eines Vespa-Rollers und stieß mit diesem zusammen. Die Vespa kam dadurch zu Fall und deren Fahrer, 24 Jahre alt, wurde leicht und sein Sozius, 26 Jahre alt, schwer verletzt. Beide wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wurde mit 5.000 Euro angegeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell