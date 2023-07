Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Autobahn A8: Verkehrsunfall bei Stuttgart-Möhringen

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 14:55 Uhr fuhr eine 52 Jahre alte Frau mit ihrem VW auf der rechten Spur der Autobahn 8 in Richtung München. Zwischen dem Kreuz Stuttgart und der Ausfahrt Stuttgart-Möhringen geriet sie vermutlich aufgrund eines medizinischen Problems mit ihrem Fahrzeug auf die linke Spur, kollidierte mit dem dort befindlichen Citroen, der von einem 32 Jahre alten Mann gelenkt wurde, und schlitterte in weiterer Folge an der auf der linken Seite befindlichen Betonleitwand, bis das Fahrzeug schließlich zum Stehen kam. Die 52-Jährige musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Durch den Verkehrsunfall wurde der Fahrer des Citroen leicht verletzt. Die Fahrerin des VW und ihr 66-jähriger Beifahrer, der auf Grund der Hitze Kreislaufprobleme bekommen hatte, wurden durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wurde mit 20.000 Euro angegeben. Die Durchgangsfahrbahn wurde während der Bergungsmaßnahmen für den Verkehr gesperrt, der Verkehr konnte über die zweispurige Überleitung des "Echterdinger Eis" an der Unfallstelle vorbei geleitet werden. Es entstand ein 5 km langer Stau.

