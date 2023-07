Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/8: Zeugen nach riskanter Fahrweise gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagmittag, gegen 12:50 Uhr, fiel kurz vor dem Parkplatz Engelberg einer Streifenbesatzung die Fahrweise eines dunkelgrauen Tesla Model 3 auf. Die Fahrerin sollte daraufhin kontrolliert werden. Die 44-Jährige ignorierte jedoch sämtliche Anhaltezeichen und fuhr unvermindert weiter. Ihre Fahrt führte durch den Engelbergtunnel, über die Überleitung auf die BAB 8 in Fahrtrichtung München bis über das Autobahnkreuz Stuttgart hinaus. Während der gesamten Fahrt fuhr die Fahrerin mit überhöhter Geschwindigkeit, wechselte mehrfach die Fahrstreifen, überholte rechts und benutzte auch den Standstreifen. Zwei Kilometer nach dem Autobahnkreuz Stuttgart konnte die Fahrerin mit ihrem Tesla auf dem linken Fahrstreifen gestoppt werden. Bei ihrer Festnahme beleidigte und bespuckte sie die Polizeikräfte und schlug nach ihnen. Auch der Rettungsdienst wurde von ihr attackiert. Verletzt wurde niemand. Die Frau befand sich nach derzeitigem Ermittlungsstand in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg mit Sitz in Stuttgart-Vaihingen sucht nach Zeugen die Angaben zur Fahrweise der 44-Jährigen machen können oder sogar durch ihre Fahrweise gefährdet wurden. Sie werden gebeten, sich telefonisch bei der VPI unter 0711 68690 oder per Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

