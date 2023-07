Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Polizei sucht Unfallflüchtigen

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 07:30 Uhr, ereignete sich in der Brennerstraße ein Verkehrsunfall bei dem ein 11-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Der 11-Jährige fuhr mit seinem Fahrrad in Richtung Gartenstraße. Auf Höhe Hausnummer 6 der Brennerstraße wurde er von einem bislang unbekannten Lenker eines dunklen SUV überholt. Beim Überholen touchierte der SUV den Lenker des Rades, so dass der 11-Jährige mit dem Fahrrad gegen den Bordstein geriet und zu Boden stürzte. Der Unbekannte hupte noch und setzte anschließend seine Fahrt in Richtung Gartenstraße / Hauptstraße fort ohne sich um den verletzten 11-Jährigen zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich telefonisch beim Polizeirevier Ditzingen unter 07156 43520 oder per Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

