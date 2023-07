Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Aggressiver Dieb schlägt nach Ladendetektiv

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt gegen einen 48-Jährigen, dem ein versuchter räuberischer Diebstahl vorgeworfen wird. Der Tatverdächtige hielt sich am Donnerstag (13.07.2023) gegen 17:25 Uhr in einem Baumarkt in der Dieselstraße in Rutesheim auf. Dort steckte er Waren im Wert von rund 115 Euro in eine Umhängetasche und passierte den Kassenbereich, ohne die Gegenstände zu bezahlen. Ein 50-jähriger Ladendetektiv hatte die Tat beobachtet, sprach den Tatverdächtigen an und griff nach der Umhängetasche, um den Mann daran festzuhalten. Der 48-Jährige hingegen versuchte sich aus dem Griff zu befreien und die Tasche an sich zu reißen, wobei er dem Detektiv mehrmals gegen die Brust schlug. Der 50-Jährige konnte den Tatverdächtigen schließlich überwältigen und ihn in einem Büroraum festhalten, bis die zwischenzeitlich verständigte Streifenwagenbesatzung eintraf.

