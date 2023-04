Polizei Dortmund

POL-DO: Mann verletzt einen Nachbarn mit Messer und stellt sich der Polizei

Dortmund (ots)

Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Dortmund und des Polizeipräsidiums Dortmund

Bei einem Streit unter zwei Nachbarn verletzte am Samstagabend (29.4.2023, 21:55 Uhr) auf dem Gehweg der Schillerstraße in der Nordstadt ein 52-jähriger Dortmunder einen 56-Jährigen.

Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten und lieferte ihn in ein Krankenhaus ein, das der Dortmunder nach ambulanter Behandlung in der Nacht zu Sonntag wieder verlassen konnte.

Der strafrechtlich bislang nicht in Erscheinung getretene Tatverdächtige stellte sich kurz nach dem Geschehen der Polizei am Tatort. Er wurde vorläufig festgenommen. Der Mann räumte die Tat ein und gab als Grund eine Notwehr an. Dazu dauern die Ermittlungen.

Hinweis für Medien: Weitere Auskünfte erteilt Staatsanwalt Henner Kruse unter Tel. 01722913912.

