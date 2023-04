Polizei Dortmund

POL-DO: Einbruch in Gartenlaube: Polizei stellt mutmaßlichen Tatverdächtigen und findet Diebesgut

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0418

In den frühen Morgenstunden des 26.04.2023 ereignete sich ein Einbruch in eine Gartenlaube in einer Einfamilienhaussiedlung im Stadtteil Dortmund-Wambel, bei dem zwei Pedelecs entwendet wurden. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls von Fahrrädern.

Gegen 4 Uhr wurden die Hausbewohner an der Straße In der Rünsterte aufgrund lauter Geräusche im Umfeld wach und stellten zwei Personen fest, die aus ihrer Gartenlaube zwei Pedelecs entwendeten. Die Täter flüchteten samt Diebesgut über den angrenzenden Fußweg in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibungen zu den Tätern liegen nicht vor.

Noch am selben Vormittag bemerkte ein Beamter der Dortmunder Polizei, der auf dem Weg zum Dienst war, einen Mann an der Bornstraße, der offensichtlich Diebesgut mit sich führte. Der Polizist sprach ihn an und man begab sich gemeinsam zur Wache. Der 43-jährige Dortmunder räumte ein, seine Oberbekleidung sowie eine Bauchtasche in einem Discounter entwendet zu haben. Das hochwertige E-Bike habe er für einen mittleren zweistelligen Betrag erworben.

Durch polizeiliche Ermittlungen erfolgte eine Zuordnung zu einem der beiden entwendeten Pedelecs. Das Rad konnte der Eigentümerin wieder ausgehändigt werden. Die weitergehenden Ermittlungen dauern an.

