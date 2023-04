Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach schwerem Raub in Dortmund-Brackel

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0417

Nach einem schweren Raub auf einen 15-Jährigen am Donnerstag (27. April) gegen 16:40 Uhr in Dortmund-Brackel sucht die Polizei Dortmund nun Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 15-jährige Dortmunder mit der Stadtbahn 43 von der Haltestelle Reinoldikirche in Richtung Brackel. An der Haltestelle Knappschaftskrankenhaus verließ der Jugendliche die Bahn, mit ihm die späteren drei Tatverdächtigen. Sie folgten dem Dortmunder und sprachen ihn auf seine Umhängetasche an. Kurz darauf schlug einer der Tatverdächtigen dem 15-Jährigen mehrfach ins Gesicht und forderte die Herausgabe der Tasche unter Vorhalt eines Messers.

Seine beiden Begleiter raubten dem Dortmunder schließlich die Umhängetasche. Die Täter warfen noch den Schlüssel des Dortmunders auf den Boden und flüchteten anschließend mit der Stadtbahn 43 zurück in Richtung Innenstadt.

Der 15-Jährige beschreibt die Tatverdächtigen wie folgt:

Täter 1 mit Messer:

- Ca. 16 bis 17 Jahre alt - Ca. 1,80 bis 1,85 m groß - Normale Statur - Kappe - Haare an den Seiten kurz und schwarz - Er trug einen schwarzen Pullover mit bunten Ärmeln sowie eine blaue Jeans - Weiße Turnschuhe - Goldkette

Täter 2:

- Ca. 16 bis 17 Jahre alt - Ca. 1,70 bis 1,75 m groß - Normale Statur - Ebenfalls Haare an den Seiten kurz und schwarz und mit Kappe bekleidet

Täter 3:

- Ca. 16 bis 17 Jahre alt - Ca. 1,80 bis 1,85 m groß - Normale Statur - Trug blaue Jeans und schwarzen Pullover

Hinweise nimmt die Kriminalwache entgegen unter: 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell