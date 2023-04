Polizei Dortmund

POL-DO: Nach zwei Pfefferspray-Attacken: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0414

Mit einem zeitlichen Verzug von etwa zwei Stunden und einer Entfernung von knapp zwei Kilometern haben sich am Mittwoch (26. April) zwei Pfefferspray-Attacken in Dortmund-Scharnhorst ereignet, bei denen drei Personen leicht verletzt worden sind. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung sowie versuchten räuberischen Diebstahl und sucht Zeugen.

Die erste Tat geschah an der Straße Am Brandhof, Bahnhaltestelle Grevel, gegen 18:30 Uhr. Ein 50-jähriger Dortmunder schilderte, mit der U 42 in Richtung Grevel unterwegs gewesen zu sein. Bereits in der Bahn seien ihm mehrere Jugendliche durch ihr lautstarkes Verhalten aufgefallen. Nachdem er und die Jugendlichen die Bahn an der Endhaltestelle verließen, gerieten sie in einen Streit. Unvermittelt sprühte der Täter dem Dortmunder aus geringer Distanz Pfefferspray ins Gesicht. Ein Rettungswagen versorgte den leicht verletzten 50-Jährigen. Die fünf bis sechs Personen flüchteten.

Nach eigenen Angaben waren die Jugendlichen etwa 13 bis 14 Jahre alt und dunkel gekleidet. Der Haupttäter hatte lockige Haare, war etwa 170 cm groß und trug eine blau-schwarze Trainingsjacke. In der Gruppe soll sich auch ein Mädchen mit blonden Haaren befunden haben.

Die zweite Tat fand gegen 21:40 Uhr an der Gleiwitzstraße, in Höhe der Bushaltestelle Scharnhorst, statt. Ein Trio (19, 20, 22) war soeben auf dem Weg vom EKS zur Bushaltestelle, als eine Gruppe von sechs jungen Männern auf sie zukam. Diese forderte von dem 20-jährigen Dortmunder die Herausgabe seiner Geldbörse. Der 20-Jährige kam der Forderung nicht nach, woraufhin er diverse Faustschläge ins Gesicht bekam und zu Boden sackte. Bei dem Versuch aufzustehen, sprühte ein Täter aus geringer Distanz Pfefferspray in dessen Gesicht. Der 20-Jährige flüchtete in Richtung Westen, wo er bis zum Bürgeramt von den Tätern verfolgt wurde. Auch sein 22-jähriger Begleiter wurde mit Faustschlägen attackiert. Rettungswagen brachten die leicht verletzten Dortmunder in ein Krankenhaus. Die 19-jährige Dortmunderin blieb unverletzt.

Die Jugendlichen beschreiben sie als männlich, etwa 16 Jahre alt und überwiegend dunkel gekleidet. Der Haupttäter war ca. 175 cm groß und hatte lockiges Haar, eine breite Nase und dicke Lippen. In beiden Fällen seien die Personen vom Sehen aus dem Scharnhorster Einkaufszentrum (EKS) bekannt. Tatzusammenhänge sind nun Gegenstand der weitergehenden Ermittlungen.

Zeugen, die die Taten beobachtet haben und/oder Hinweise zur Identität der jugendlichen Täter machen können, melden sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231/132-7441.

