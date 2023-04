Polizei Dortmund

POL-DO: 39-Jähriger spuckt und tritt in Richtung von Polizisten: Alkohol keine Ausrede für schlechtes Benehmen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0407

Zwei entwendete Fahrräder und der Versuch Zeugen mit einem Metallstab zu schlagen waren nicht genug: Mit seinem anschließenden schlechten Benehmen hat ein Mann am Dienstag (25. April) ein Einsatzteam der Polizei stundenlang gebunden.

Der offensichtlich alkoholisierte Tatverdächtige entwendete zunächst gegen 13:50 Uhr an der Westerfilder Straße zwei Räder und ging in Richtung Kiepeweg davon. Zeugen, die die Tat der Polizei meldeten, bedrohte er mit einem Metallstab. Alarmierte Einsatzkräfte trafen den Mann am Kiepeweg in Höhe der Hausnummer 12 an.

Auf das Erscheinen der Beamten reagierte der polizeibekannte 39-Jährige umgehend aggressiv. Er versuchte sich der Maßnahme zu entziehen, indem er einfach wegging. Ein Polizist hielt ihn daraufhin am Arm fest, wogegen er sich sperrte und daher gefesselt werden musste. Zur weitergehenden Sachverhaltsklärung sollte der 39-Jährige mit zur Wache genommen werden. Auf dem Weg dorthin verhielt sich der Mann zunehmend verbal, aber auch körperlich aggressiver. Er randalierte im Streifenwagen, spuckte und trat nach den eingesetzten Beamten. Zu guter Letzt übergab er sich im Fahrzeug.

Nach der Einlieferung des 39-Jährigen im Polizeigewahrsam endete der Dienst der Polizisten. Grund hierfür war aber nicht allein die Reinigung des Streifenwagens, sondern auch eine Untersuchung im Krankenhaus hinsichtlich möglicher übertragbarer Krankheiten. Ein Team, das für weitere Einsätze nicht mehr zur Verfügung stand.

Weitere Beamte stellten die Fahrräder zur Eigentumssicherung sicher. Den Metallstab beschlagnahmten sie.

Neben dem Aufenthalt im Polizeigewahrsam erwartet den Tatverdächtigen ein Strafverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls und des tätlichen Angriffs. Aufgrund mehrerer Straftaten allein in den vergangenen Wochen soll der 39-Jährige heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.

