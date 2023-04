Polizei Dortmund

POL-DO: Erschreckende Quote bei Verkehrskontrollen auf der A 45: 112 kontrollierte Fahrzeuge, fast 100 festgestellte Verstöße

Dortmund (ots)

Diese Quote zeigt, wie wichtig die regelmäßigen Kontrolleinsätze der Polizei im Straßenverkehr sind: Auf der A 45 haben Beamtinnen und Beamte der Autobahnpolizei am Dienstag (25. April) zusammen mit Zoll, Bezirksregierungen und dem Bundesamt für Logistik und Mobilität schwerpunktmäßig den gewerblichen Personen- und Güterverkehr kontrolliert. Bei 112 kontrollierten Fahrzeugen mussten sie fast 100 Verstöße ahnden - und in 17 Fällen sogar die Weiterfahrt untersagen.

Von morgens bis in die Nachmittagsstunden hielten die Einsatzkräfte auf dem Rastplatz Westerfilde (Fahrtrichtung Oberhausen) Fahrzeuge an. Insgesamt fertigten sie in dem Einsatz fünf Strafanzeigen und 69 Ordnungswidrigkeitenanzeigen, erhoben 25 Verwarnungsgelder sowie vier Sicherheitsleistungen. 15 Mal mussten sie zum Beispiel technische Mängel ahnden, elfmal Überladung, 13 Mal eine mangelhafte Ladungssicherheit und 13 Mal Verstöße gegen die Sozialvorschriften.

Bei dem Thema Überladung stachen vor allem drei Fälle hervor: Bei der Kontrolle des Lkw-Gespanns eines 52-Jährigen aus Gießen stellte sich nicht nur heraus, dass das Fahrzeug um rund 15 Prozent überladen war, sondern auch Gefahrgutvorschriften nicht eingehalten wurden und die erforderliche Fahrerlaubnis fehlte. Das Fahrzeug eines 42-jährigen Iserlohners war im 7.600 kg überladen. Die Folge: Er musste sich noch vor Ort um die Umladung kümmern. Ebenso wie ein 30-Jähriger aus Solingen, dessen Transporter um rund 23 Prozent überladen war. Er musste einen zweiten Transporter nachordern und diverse Elektrogroßgeräte auf diesen umladen.

