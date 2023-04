Polizei Dortmund

POL-DO: Waghalsige Fahrmanöver enden mit vielen Anzeigen für 18-Jährigen

Dortmund (ots)

Ein 18-jähriger Dortmunder brachte in der Nacht zu Mittwoch (26.4.2023, 1:30 Uhr) seine Freunde und sich durch waghalsige Fahrmanöver in Dortmund-Hombruch in Gefahr. Am Ende erwarteten ihn ein positiver Drogenvortest und Anzeigen wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Eine Zeugin meldete der Polizei einen driftenden Toyota auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Löttringhauser Straße. Dabei sei eine Person verletzt worden. Schließlich fuhr das Auto davon.

Die Einsatzkräfte stellten den Toyota mit seinen Insassen, drei 18-Jährige aus Dortmund, schließlich im Nahbereich. Die Heranwachsenden konnten (oder wollten) nicht viel zum vorgeworfenen Sachverhalt sagen. Einer der drei Insassen sei jedoch vom Auto touchiert und verletzt worden. Wie es dazu kam, konnten sich die jungen Männer nicht erklären.

Der Autofahrer räumte allerdings ein, am Vortag Drogen konsumiert zu haben. Ein Vortest verlief positiv. Zudem besaß der Dortmunder keinen Führerschein. Ihn erwarten daher nun Anzeigen wegen fahrlässiger Körperverletzung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

