Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Drei Personen nach Einbruch in ein Karosserie- und Lackierzentrum in Untersuchungshaft

Pforzheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim.

Festgenommen worden sind am Samstagabend drei Personen, nachdem diese zuvor in einen Lackierbetrieb im Pforzheimer Stadtteil Brötzingen eingebrochen sind.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die Personen am Samstagabend gegen 21:45 Uhr gewaltsam Zutritt in die Firma. Die Täter konnten hierbei von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet werden, welcher die Polizei verständigte. Eine Vielzahl von Streifenwägen eilte unverzüglich an den Tatort. Als dies von den Tätern bemerkt wurde, wollten diese mit einem Fahrzeug die Flucht ergreifen. Ein Streifenwagen, welcher sich bereits an der Tatörtlichkeit befand, wurde durch das Fluchtfahrzeug gerammt. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß, bei welchem glücklicherweise niemand verletzt wurde, ließen die insgesamt vier Fahrzeuginsassen den Pkw stehen und flüchteten zu Fuß in unterschiedliche Richtungen. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten schließlich drei der vier Personen zeitnah ausfindig gemacht und festgenommen werden. Eine Person leistete hierbei Widerstand, auch hierbei wurde niemand verletzt.

Wie sich bereits im Zuge erster Ermittlungen zeigte, stammt das verwendete Fluchtfahrzeug der Tatverdächtigen aus einem Diebstahl, welcher einige Tage zuvor im Bereich Karlsruhe begangen wurde.

Die drei Männer im Alter von 21, 22 und 26 Jahren wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Pforzheim am Sonntag dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichtes Karlsruhe vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Die Männer befinden sich seither in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen zu den Straftaten und dem noch flüchtigen Tatverdächtigen dauern an. Die Kriminalpolizei hat die weitere Sachbearbeitung übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

Henrik Blaßies, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Christian Koch, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell