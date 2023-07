Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Zeugen nach Unfall mit verletztem Fahrradfahrer gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bereits am Dienstag, 04.07.2023, ereignete sich im Bereich der Schönaicher Straße in Böblingen ein Unfall, bei dem ein 50-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Der Fahrradfahrer befand sich gegen 22:00 Uhr auf dem Fuß- und Radweg parallel zur L 1185 / Schönaicher Straße, wo er stadtauswärts in Fahrtrichtung Schönaich unterwegs war. Ihm entgegen kam eine unbekannte Person auf einem Fahrrad oder einem Roller. Aufgrund eines auf dem Radweg liegenden E-Scooters mussten beide ausweichen, wobei der 50-Jährige von dem entgegenkommenden Fahrzeug am Arm getroffen wurde. Beide Fahrer setzten ihre Fahrt fort. Zu einem Sturz kam es nicht, der 50-Jährige verspürte jedoch nach dem Aufprall starke Schmerzen an der linken Hand. Am Folgetag suchte er einen Arzt auf, da die Schmerzen weiter anhielten. Bei der Untersuchung wurde festgestellt, dass er sich bei dem Unfall einen Bruch des Mittelhandknochens zugezogen hatte, weshalb er sich einer Operation unterziehen musste. Aufgrund der Umstände gelangte der Sachverhalt erst zeitverzögert zur Anzeige. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Personen, die den Unfallhergang möglicherweise beobachten konnten. Zeugen und insbesondere die Person, die mit dem 50-Jährigen kollidiert ist, werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

