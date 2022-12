Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Widerstand geleistet

Ludwigsburg-Tamm (ots)

Zu einer Widerstandhandlung eines 20-Jährigen ist es am gestrigen Morgen (08.12.2022) am Bahnhof Tamm gekommen. Der 20 Jahre alte Mann war am Donnerstagmorgen gegen 08:00 Uhr zunächst mit einer S-Bahn der Linie S5 von Bietigheim-Bissingen in Richtung Schwabstraße gefahren. Da er bei der Fahrkartenkontrolle offenbar kein gültiges Ticket vorzeigen und sich gegen über den Mitarbeitenden der Bahn nicht ausweisen wollte, wurde die Bundespolizei über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Nachdem der in Bietigheim-Bissingen wohnhafte Mann zusammen mit den Kontrolleuren beim Halt in Tamm den Zug verlassen hatten, konnte eine Streife alle Beteiligten noch am Bahnsteig antreffen. Der 20-Jährige mit ungeklärter Staatsangehörigkeit verhielt sich von Anfang an aggressiv gegenüber den Einsatzkräften und weigerte sich mit diesen zu kooperieren. Schließlich widersetzte er sich den polizeilichen Maßnahmen und musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. Bei dem Vorfall wurde ein Beamter an der Hand verletzt, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Gegen den Beschuldigten ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und des Erschleichens von Leistungen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell