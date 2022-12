Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Herrenalb - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Pforzheim (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht zwischen Bad Herrenalb und Dobel vergangenen Freitag wird nach dem Unfallverursacher gefahndet.

Den bisherigen Informationen zufolge fuhr der unbekannte Fahrzeugführer in der Zeit zwischen 20 Uhr und 8 Uhr des darauffolgenden Tages die Landesstraße 340 von Bad Herrenalb bergauf in Richtung Dobel. Im Bereich einer Linkskurve kam der Fahrzeugführer aus unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr zwei aufgestellte Richtungstafeln. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte danach einfach davon. Von dem Verursacherfahrzeug ist bekannt, dass der rechte Außenspiegel abgerissen wurde und der vordere, rechte Scheinwerfer beschädigt sein dürfte.

Zeugen, die Hinweise auf das gesuchte Verursacherfahrzeug oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Herrenalb unter der Rufnummer 07083 976990 oder beim Polizeiposten Bad Wildbad unter 07081 93900 zu melden.

