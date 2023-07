Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L1144

K1692 Remseck am Neckar: Schwer verletzter Motorradfahrer nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, kam es an der Kreuzung Aldinger Straße (L1144) / Ludwigsburger Steige (K1692) in Remseck am Neckar zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Toyota und einer 125er KTM. Der 17- jährige Motorradfahrer befuhr die K1692 von Pattonville kommend in Richtung Aldingen. Die 87- jährige Pkw-Lenkerin befuhr zunächst die L1144 von Kornwestheim kommend in Richtung Aldingen. Die Pkw-Lenkerin wollte an der genannten Kreuzung nach links auf die K1692 in Richtung Pattonville abbiegen und übersah hierbei den von links kommenden Motorradfahrer. Dieser kollidierte frontal mit der Pkw-Lenkerin, schlug auf der Windschutzscheibe des Toyota auf und kam zehn Meter weiter zu Fall. Der schwer verletzte Motorradfahrer kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme musste die K1692 für zwei Stunden gesperrt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell