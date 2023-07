Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Hochwertige Armbanduhr erbeutet - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Eine bislang unbekannte Trickdiebin hat am Mittwochvormittag (19.07.2023) einem 58-jährigen Mann in der Straße Hauptmannsreute eine hochwertige Uhr gestohlen. Der Mann stand gegen 09.15 Uhr vor seinem Auto auf Höhe der Hausnummer 82. Dort sprach ihn die junge Frau an und verwickelte ihn in ein Gespräch. Sie griff seine linke Hand und versuchte ihn links und rechts auf die Wange zu küssen. Dies blockte der 58-Jährige ab und beendete das Gespräch, woraufhin die Frau in Richtung Herdweg davonlief. Kurz darauf bemerkte er dann das Fehlen seiner Armbanduhr der Marke Rolex im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Frau wird als 25 bis 28 Jahre alt und zirka 150 Zentimeter groß beschrieben. Sie trug ihre dunklen Haare zu einem Knoten am Hinterkopf zusammengebunden sowie eine dunkle Bluse mit Puffärmeln und Zirkoniaapplikationen, eine dunkle Jeans, weiße Sneakers und eine beige Handtasche. Des Weiteren soll sie eine auffällige, goldfarbene Halskette mit Zirkonia-Schmuck getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell