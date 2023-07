Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Vier Männer bei Streit verletzt

Recklinghausen (ots)

Bei einer Auseinandersetzung von vier Beteiligten am Montag, um 14.40 Uhr, wurde ein 26-jähriger Marler schwer und die anderen drei Männer, zwei Beteiligte aus Dortmund (21, 46) und einer aus Krefeld (23), leicht verletzt. Vorausgegangen war ein Streit, der dann in einer Schlägerei innerhalb eines Geschäftes an der Bergstraße mündete. Bevor die ersten Polizisten eintrafen, flüchteten die beiden Dortmunder, die aber kurz darauf von Beamten auf dem Lipper Weg angetroffen und festgehalten werden konnten. Noch während der Sachverhaltsaufnahme kamen weitere Bekannte (ca. 15) der beiden vor Ort angetroffenen Verletzten zum Einsatzort. Die laute und verbal aggressive Stimmung konnte schnell mit weiteren Polizeikräften beruhigt und beendet werden. Die Leute verließen auf Anweisung die Eisatzörtlichkeit. Zu weiteren Straftaten kam es nicht. Der schwer Verletzte und der 23-jährige Krefelder wurden von Rettungskräften in Krankenhäuser gefahren. Nach ersten Erkenntnissen kannten sich die vier Beteiligten bereits vorher. Ein Strafverfahren (gefährliche Körperverletzung) wurde eingeleitet. Die Kripo hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

