Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Saalfeld (ots)

Am 27.04.2023, gegen 16.40 Uhr befuhr ein 62-Jähriger mit seinem Pkw in Saalfeld die Obere Straße in Richtung Markt. Auf der Wendeltreppe des Oberen Tores hielten sich zu der Zeit mehrere Jugendliche auf. Eine 15-Jährige rannte von der Treppe los und überquerte die Fahrbahn, ohne auf das Fahrzeug zu achten. Sie stieß gegen den Kotflügel des Pkw und zog sich leichte Verletzungen zu. Die 15-Jährige wurde durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

