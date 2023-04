Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Polizei schützt Maibaum

Moßbach (ots)

Am heutigen Morgen gegen 04:00 Uhr stellten Polizisten bei ihrer Streifenfahrt in Moßbach einen auffällig abgestellten Traktor samt Anhänger fest. Auf dem Anhänger befanden sich leere Paletten sowie Spanngurte. Des Weiteren stand ein unverschlossener Transporter in der Nähe. Die Polizeibeamten konnten in der Folge eine Personengruppe (15 Personen) feststellen, welche unter anderem Handschuhe und Taschenlampen bei sich hatten. Nach erfolgter Kontrolle lag der Verdacht nahe, dass die Personen den Maibaum von Moßbach stehlen wollten. Gegen die Personen wird nun wegen versuchtem Diebstahl ermittelt.

