Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Holztransporte rücken in den Fokus

Saalfeld (ots)

In den zurückliegenden Wochen stellte sich bei Kontrollen durch die Saalfelder Polizei heraus, dass teilweise Holztransporte mit deutlicher Überladung auf den Straßen fuhren. Als Konsequenz daraus wird dies in Zukunft stärker fokussiert. Dadurch sollen Gefahren im Straßenverkehr gemindert werden. Am gestrigen Tage wurde ein Lkw samt Holzladung eines deutschen Unternehmens durch Polizisten kontrolliert. Die zulässige Gesamtmasse betrug 40 Tonnen. Gewogen wurden 48 Tonnen. Bereits am 17.03.2023 fiel ein Holztransport eines tschechischen Unternehmens mit einem Gesamtgewicht von 55 Tonnen auf. Solche Überladungen haben ein Bußgeld von bis zu 380 Euro zur Folge.

Das im Anhang befindliche Bild ist von der Kontrolle vom 27.04.2023.

