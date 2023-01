BPOL-F: Mehrere Haftbefehle vollstreckt

Frankfurt am Main (ots) - Beamte der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main nahmen am Montagmorgen einen 26-jährigen Mann aus Dillenburg fest, der bei einem Diebstahl ein zugriffsbereites Teppichmesser mitführte. Der Mann nahm im Casino der Deutschen Bahn mehrere Lebensmittel aus der Warenauslage an sich und passierte den Kassenbereich ohne diese zu bezahlen. Im Anschluss setzte sich der 26-Jährige an einen Tisch und verzehrte die Waren vor den Augen der Mitarbeiter. ...

