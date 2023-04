Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeug mit Fantasiekennzeichen

Neuhaus-Schierschnitz (ots)

Am gestrigen Abend gegen 20:30 Uhr kontrollierten Polizisten einen Pkw, welcher zuvor auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Rottmar und Neuhaus-Schierschnitz unterwegs war. An dem Fahrzeug befanden sich Kennzeichen, welche offenkundig ausgedacht waren. In der Folge zeigte der 52-jährige Fahrer keine zugelassenen Dokumente bezüglich des Fahrzeuges oder einer Fahrerlaubnis vorweisen. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde das Fahrzeug beschlagnahmt. Der 52-Jährige muss sich nun bezüglich diverser Straftaten verantworten.

