BPOL-KS: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

Am Mittwochabend, dem 26. Oktober 2022 wurde der Bundespolizeiinspektion Kassel gegen 17:50 Uhr von der Notfallleitstelle der DB AG gemeldet, dass ein bisher unbekannter Täter zwei Betonplatten von einer Schachtabdeckung auf dem Nordportal des Lohbergtunnels entfernte und auf die Schnellfahrstrecke Hannover - Kassel Wilhelmshöhe legte. Im Anschluss überfuhr der ICE 681 die Platten und musste am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe auf mögliche Schäden begutachtet werden. Bei einer ersten Inaugenscheinnahme des ICE konnten keine größeren Schäden festgestellt werden und die Reste der Betonplatten wurden aus dem Gleisbereich entfernt. Die besagte Strecke (1733) wurde im Zeitraum von 17:50 Uhr bis ca. 19:00 Uhr gesperrt. Hierdurch hatten insgesamt 14 Züge 396 Minuten Verspätung. Bei dem Täter soll es sich den ersten Angaben zufolge um eine männliche Person, im Alter von 30-40 Jahre handeln. Diese soll ca. 180 cm bis 190 cm groß sein, kurze schwarze Haare haben und von schlanker Gestalt sein. Bekleidet war die Person mit einem blauen Pullover, orangefarbener Hose mit Warnstreifen sowie einer grünen Mütze. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

