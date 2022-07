POL-PDMT: Wirges - Diebstahl aus Kühlanhänger ***Zeugen gesucht***

Weltersburg (ots) - In der Nacht vom 23.07.22 auf den 24.07.22 zwischen 20:30 und 01:00 Uhr kam es auf einem Waldweg zwischen Willmenrod und Weltersburg zu einer erneuten Abladung von 3 Big Bags mit vermutlich asbesthaltigem Bauschutt. Wenn sie sachdienliche Hinweise geben können, wenden sie sich bitte an die Polizeiinspektion Westerburg. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Westerburg Pressestelle Telefon: 02663 ...

