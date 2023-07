Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisiert Unfall gebaut

Oberweid (ots)

Ein Mopedfahrer befuhr Sonntagabend die Hauptstraße in Oberweid in Richtung Simmershäuser Straße. Er verlor die Kontrolle über sein Zweirad, geriet mit der Fußraste auf den Gehweg und stürzte. Dabei verletzte sich der Mann und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Mopedfahrer deutlich alkoholisiert war, was ein Test mit einem Wert von 2,21 Promille bestätigte. Eine Anzeige war die Folge.

